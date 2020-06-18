Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций России, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки

Минэкономразвития России сформировал реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. Они даны главой государства по итогам встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 года и совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в мае.

О поддержке и особом статусе НКО говорит одна из поправок в Конституцию Российской Федерации.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, некоммерческие организации Верхневолжья реализуют важные инициативы, в том числе направленные на патриотическое воспитание, сохранение традиционных ценностей.

В реестр Минэкономразвития включены СОНКО, которые с 1 января 2017 года являлись получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти, обладатели грантов Президента Российской Федерации.

Организациям, которые соответствуют указанным выше критериям, но не включены в реестр, необходимо обратиться в орган власти, который предоставлял им государственную финансовую поддержку или в Фонд президентских грантов. В случае если организация была ошибочно не включена в реестр, необходимо направить в Минэкономразвития России официальное письмо.

НКО, включенные в реестр, получат ряд мер поддержки. Это предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых на выплату части заработной платы сотрудникам, продление на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС.

Кроме того, это освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций, расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры. Юридические лица, передавшие на безвозмездной основе НКО имущество (включая денежные средства), смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Реестр размещен на сайте Минэкономразвития России http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=101.

В Тверской области некоммерческим организациям оказывается грантовая поддержка со стороны региона на реализацию социально значимых инициатив.

НКО Верхневолжья также являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году 29 организаций стали победителями первого и второго конкурсов Фонда, который выделил средства на реализацию проектов по охране здоровья граждан и пропаганде активного образа жизни, экологическому просвещению, поддержке социально незащищенных категорий граждан, реализации мероприятий в области культуры, сохранения исторической памяти.

Общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 50,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области