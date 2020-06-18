В Тверской области на средства Президентского гранта реализуют проект «Ладья безграничных возможностей»

В Верхневолжье тверской спортивный клуб «Шторм» на средства Фонда президентских грантовреализует проект«Ладья безграничных возможностей», который является победителем первого конкурсного отбора 2020 года.

Проектпродолжает многолетнюю работу клубапо занятиям на лодках «Дракон» с детьми и подростками с нарушениями в интеллектуальном развитии, поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения.

В поправках к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Статья 67.1 гласит: «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей…».

«Поддержка людей с особыми потребностями, в частности детей, - важнейший вопрос.Наша основная задача - обеспечить равные возможности жизни для всех, в том числе через создание условий для занятий спортом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Для занятий детей и подростков греблей на лодках «Дракон» на постоянной основе организовано 8 тренировочных групп в Твери и в Вышнем Волочке. В связи с эпидемиологической ситуацией тренировочные мероприятия проводятся в формате онлайн.

В рамках проекта будет проведено 7 фестивалей по гребле на лодках «Дракон» для детей с особенностями здоровья в Твери, Вышнем Волочке, Конаково, Бежецке, Удомле. Фестивали включают в себя мастер-классы, соревнования.

Команда проекта состоит из высококвалифицированных тренеров по гребле на лодках «Дракон», спортсменов-паралимпийцев. Создание условий для занятий детей с инвалидностью греблей на лодках «Дракон» позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом, число спортсменов от Тверской области, входящих в паралимпийскую сборную команду России и сборную «Специальная Олимпиада России».

Всего в 2020 году 29 НКО Тверской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых проектов. 14 победителей определено по результатам первого конкурса. Финансовая поддержка инициатив составила более 26 млн рублей. Победителями второго этапа конкурса стали 15 проектов, общая сумма финансовой поддержки инициатив составила более 30,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области