В Тверской области провели успешные роды у пациентки с новой короновирусной инфекцией

В Верхневолжье специалистами областного клинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной проведены экстренные роды у пациентки, заражённой новой короновирусной инфекцией.

Для оказания неотложной акушерской помощи беременной пациентке ночью 17 июня выездная акушерско-реанимационная неонатологическая бригада, состоящая из акушеров-гинекологов, анестезиолога-реаниматолога, врача детской реанимации, акушерки и анестезистки, экстренно прибыла в городскую клиническую больницу №6. По медицинским показаниям роженице провели экстренную операцию «кесарево сечение». Операция прошла успешно.

В Тверской области специализированные боксы для оказания услуг родовспоможения беременным пациенткам или роженицам с выявленной новой коронавирусной инфекцией развёрнуты на базе инфекционного госпиталягородской клинической больницы №6. Задачу о создании таких помещений ставил перед Министерством здравоохранения региона Губернатор Игорь Руденя.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Тверской области, перинатальный центр обеспечивает выездными бригадами городскую клиническую больницу №6 Твери для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и гинекологическим пациенткам с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Правительства Тверской области