В Тверской области по поручению Игоря Рудени разрабатывается концепция развития одного из старейших парков областной столицы

В Тверской области разрабатывается концепция развития парка «Воксал» в областной столице. Соответствующее поручение было дано Губернатором Игорем Руденей во время посещения объекта в марте текущего года.

Концепция включает в себя сохранение архитектурного памятника регионального значения и активное вовлечение его площадей в современную культурную жизнь города и области, создание на базе комплекса объектов для проведения культурно-массовых мероприятий, включая концертную, музейно-экспозиционную, туристическую, образовательную направленности.

Создан план мероприятий по благоустройству территории парка, сохранению зданий. Для проведения работ предусмотрены средства областного бюджета.

В настоящее время в парке произведена частичная вырубка самосевных и аварийно-опасных деревьев, часть зданий обнесена баннерной сеткой.

В ближайшее время по периметру объекта планируется установить временное ограждение.В целях соблюдения правопорядка, противопожарного режима территория исторического комплекса будет охраняться круглосуточной охраной, будут установлены камеры видеонаблюдения.

Один из старейших парков областной столицы – парк «Воксал» был заложен в начале 1770-х годов, рядом было выстроено двухэтажное кирпичное здание будущей Тверской Губернской Земской больницы. В 1867 году на территории парка началось строительство целого больничного комплекса. В состав вошли: главное здание больницы, лечебный корпус, прачечная и другие объекты, разбит больничный сад. До сих пор на территории парка растут дубы, возраст которых насчитывает не одну сотню лет. Парк «Воксал» в начале 19 века во время визита в Тверь посещал Император Александр I, который назвал его «маленьким Петергофом».

В советское время все здания комплекса были неоднократно перестроены. Последние годы исторический комплекс находился в оперативном управлении у городской клинической больницы № 1 им. В.В. Успенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области