В Тверской области идёт ремонт дороги «Тверь – Бежецк –Весьегонск - Устюжна» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



На дороге «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна» завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, основные задачи в дорожной сфере – приведение в порядок дорог Тверской области, обеспечивающих доступность ключевых объектов социальной инфраструктуры, экономики, включая инвестиционные проекты, а также туристических направлений.

Дорогу «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» ремонтируют по технологии регенерации. На производственной базе подрядной организации, расположенной рядом с объектом ремонта, работает асфальтобетонный завод производительностью 140-160 тонн в час, а также специальная мобильная смесительная установка КМА 220, в которой изготавливают холодную смесь для устройства регенерируемого слоя.

В настоящее время подрядная организация приступила к следующему этапу работ на объекте, в рамках которого будут устроены переходно-скоростные полосы и съезды, укреплены обочины, выполнено обустройство дороги - установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут приняты дополнительные меры для обозначения пешеходных переходов - установлены Г-образные опоры и нанесена шумовая разметка.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в эксплуатацию должно быть введено 153,6 км автодорог регионального значения: «Осташков - Селижарово – Ржев», «Красномайский – Фирово», «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна», «Торжок – Осташков», «Дубна - Кимры – Горицы», «Тверь - Рождествено - 1-е Мая – Ильинское», «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино». Дорожные работы ведутся на всех объектах нацпроекта.

Всего в этом году в Тверской области планируется отремонтировать 536 км дорог регионального и местного значения. Общий объём дорожного фонда составил 11,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области