В Тверской области закупят техническое оснащение для усиления мер безопасности на воде

Губернатор Игорь Руденя провёл совещание, где обсуждались вопросы, связанные с техническим дооснащением подразделений ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области. Рассмотрены предложения по укреплению материально-технической базы структуры.

Тверская область богата водными ресурсами. На территории региона насчитывается около 900 рек, более 1700 озер. В Тверской области берут начало Волга и Западная Двина, расположены озера Селигер, Вселуг, Пено, Волго и другие. В летний период водоёмы Верхневолжья становятся центром притяжения отдыхающих как из Тверской области, так и с других регионов страны.

«ГИМС выполняет очень ответственную функцию, особенно для нашего региона, где есть множество водных объектов. «Большая» вода – это преимущество, но и сложная задача по обеспечению безопасности жителей и гостей Верхневолжья. Наша задача создать чёткое взаимодействие между МЧС, УМВД, Правительством Тверской области, главами муниципальных образований в целях профилактики и недопущения происшествий на водных объектах», - отметил Игорь Руденя.

Для подразделений ГИМС Тверской области планируется закупить спасательные жилеты, катера, надувные лодки, лодочные моторы и другое необходимое оборудование, позволяющее усилить проведение патрулирования на водных объектах региона.

Такая работа сотрудниками ГИМС проводится в ежедневном режиме. В первую очередь, профилактические мероприятия направлены на выявление нарушений при эксплуатации маломерных судов. Инспекторы проверяют у владельцев наличие удостоверения на право управления маломерным судном, спасательных жилетов на борту, пройденный техосмотр, проводят разъяснительные беседы с населением о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах. Профилактические беседы также проводятся с отдыхающими на берегу водоёмов, включая детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области