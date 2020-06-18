В Тверской области за прошедшие сутки 77 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 77 человек. Всего 1819 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 96947, в том числе за последние сутки их проведено 2118.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2934 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1062 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 53 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1026

Кимры 508

Конаковский район 269

Лихославльский район 205

Калининский район 133

Ржев 116

Вышневолоцкий городской округ 62

Кимрский район 55

Максатихинский район 55

Торжок 55

Рамешковский район 54

Андреапольский муниципальный округ 49

Кашинский городской округ 45

Бежецкий район 37

Зубцовский район 37

Старицкий район 23

Нелидовский городской округ 22

Торопецкий район 21

Бологовский район 18

Селижаровский район 15

Весьегонский муниципальный округ 14

Сонковский район 14

Лесной муниципальный округ 13

Торжокский район 12

Ржевский район 10

Осташковский городской округ 10

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 4

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области