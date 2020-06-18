В Тверской области за прошедшие сутки 77 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 77 человек. Всего 1819 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 96947, в том числе за последние сутки их проведено 2118.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2934 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1062 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 53 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1026
Кимры 508
Конаковский район 269
Лихославльский район 205
Калининский район 133
Ржев 116
Вышневолоцкий городской округ 62
Кимрский район 55
Максатихинский район 55
Торжок 55
Рамешковский район 54
Андреапольский муниципальный округ 49
Кашинский городской округ 45
Бежецкий район 37
Зубцовский район 37
Старицкий район 23
Нелидовский городской округ 22
Торопецкий район 21
Бологовский район 18
Селижаровский район 15
Весьегонский муниципальный округ 14
Сонковский район 14
Лесной муниципальный округ 13
Торжокский район 12
Ржевский район 10
Осташковский городской округ 10
Удомельский городской округ 8
Калязинский район 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 4
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области