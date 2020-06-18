В Тверской области создано мобильное приложение для обращений жителей по вопросам ТКО

В Тверской области для более оперативного реагирования на запросы жителей ООО «Тверьспецавтохозяйство» запустил мобильное приложение. С его помощью удобно подать заявку на заключение договора с региональным оператором и на вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Приложение создано на платформах iOS и Android. Установив приложение на свой телефон, жители региона смогут отправить информацию о несанкционированной свалке или нерегулярном вывозе ТКО непосредственно региональному оператору. В рекомендуемой для заполнения форме необходимо указать имя, электронный адрес, муниципальное образование, суть проблемы с описанием конкретного места, по возможности с точкой геолокации и фото. На обращение будет дан оперативный ответ.

В настоящее время для приложения разрабатываются дополнительные функции.

По вопросам обращения с ТКО жители Тверской области могут звонить по телефону «горячей» линии 8-800-250-99-48, которая создана региональным оператором, а также по телефонам 8 (4822) 78-20-88 и 8 (4822)78-71-03. Принимаются сообщения в группах ТСАХ в соцсетях и на сайте «Тверьспецавтохозяйство» в разделе https://tcax.ru/problem.

Новые правила обращения с ТКО реализуются в Тверской области с 1 января 2019 года. В Верхневолжье внедряется дуальная система сбора мусора, предполагающая его разделение на вторсырье (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы. В данный момент она апробируется в Твери и ряде крупных населенных пунктов Калининского района. На очереди – Ржев и Конаково.

Работа по модернизации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами ведётся в регионе по национальному проекту «Экология».

«Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

До 2024 года в Тверской области предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Всего на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

В декабре прошлого года на полигоне «Славное» под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тыс. тонн в год. Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки.

ООО «Полигон» организовало онлайн-трансляцию с камеры, расположенной на въезде на территорию предприятия, на сайте www.tbo-operator.ru, что позволяет всем желающим в режиме реального времени контролировать ввоз мусора на территорию полигона.

В январе 2020 года Игорь Руденя заявил о снижении в Тверской области платы за вывоз твердых коммунальных отходов на 3,7 %, она составляет сейчас 87 рублей 89 копеек с человека в месяц.

С начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе Губернатора от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области