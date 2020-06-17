Успеть до 21 июня: завершается прием заявлений о голосовании по месту пребывания

21 июня завершается прием заявлений о голосовании по месту пребывания от участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Избирательная комиссия Тверской области напоминает, что до 14.00 21 июня заявления, дающие право проголосовать с 25 по 30 июня, а также в день голосования – 1 июля, принимаются от граждан через МФЦ, территориальные, участковые комиссии и в электронном виде через портал «Госуслуги».

До 21 июня подать заявление могут граждане, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».



С 25 по 30 июня, а также в день голосования – 1 июля, для граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, доступно голосование на дому. Чтобы принять в нем участие, достаточно звонка или обращения в комиссию, сделанного в период с 16 июня до 17.00 1 июля. Свою просьбу о желании проголосовать на дому в избирательную комиссию также можно передать через волонтеров или родственников, соседей.

В электронном виде соответствующее заявление можно оформить на портале «Госуслуги» до 14.00 21 июня. Подача такого заявления не является дистанционным голосованием.



Чтобы члены комиссии приехали к вам на дом, важно предварительно договориться о времени, удобном для голосования.



На дом доставят бюллетень для голосования, бланк заявления о голосовании вне помещения для голосования, защитную медицинскую маску, перчатки и антисептические средства, а также индивидуальную авторучку для заполнения заявления и бюллетеня. После того, как выбор будет сделан, в переносной ящик гражданином помещается заполненный бюллетень для голосования, и в специальный отсек – заявление о желании проголосовать на дому.



Как в помещении для голосования, так и вне его будут соблюдаться все нормы и правила, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. И это особенно важно, ведь голосовать должно быть не только легко, но и безопасно.



Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.