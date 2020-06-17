43 ветеранам спорта и тренерам Тверской области Олимпийским комитетом России оказана адресная поддержка

В Тверской области 20 ветеранам спорта и 23 тренерам, воспитывающим в собственных семьях трёх и более детей, оказана адресная материальная поддержка со стороны Олимпийского комитета России.

Списки получателей формировались Олимпийским советом Тверской области по предложениям администраций муниципальных образований Верхневолжья и региональных аккредитованных спортивных федераций.

Поддержка оказана тренерам и ветеранам спорта, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Размер единовременной выплаты составил 4 тыс. рублей.

В Тверской области предусмотрено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет. Такая доплата к пенсии в данный момент присуждена 14 профессионалам.

В Верхневолжье выплачиваются ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области спортсменам и спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В настоящее время данные выплаты назначены 127 спортсменам тверского региона, в 2019-ом году получателями ежемесячной стипендии были 125 человек.

Региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях

Ежегодно спортсменам Верхневолжья назначается также единовременное денежное вознаграждение за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. Размер выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области