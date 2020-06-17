В Тверской области продолжается распределение и отгрузка средств индивидуальной защиты для участников общероссийского голосования

На территории Тверской области продолжается централизованное распределение средств индивидуальной защиты для участковых комиссий и участников предстоящего 1 июля 2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Во все муниципальные районы направляются закупленные Правительством Тверской области средства индивидуальной защиты – медицинские маски в индивидуальной упаковке, одноразовые перчатки и ручки для заполнения бюллетеней, антисептические средства и иные материалы.В полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора ведется подготовка помещений для голосования.

В избирательной комиссии Тверской области подчеркивают, что необходимые условия по соблюдению всех санитарно-гигиенических норм будут созданы для всех без исключения участников общероссийского голосования, включая граждан, членов ТИК и УИК, общественных наблюдателей, представителей СМИ, сотрудников полиции, и Росгвардии.

Так на местах реализуется основной посыл Президента России – «здоровье граждан – превыше всего» и главный принцип предстоящей кампании: «голосовать легко и безопасно».

Пресс-служба избирательной комиссии