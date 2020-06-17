29 НКО Тверской области получили в 2020 году поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых проектов

15 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. Общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 30,7 млн рублей.

Поддержку НКО гарантирует одна из поправок в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование за изменения в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля.

Социальные проектыВерхневолжья, ставшие победителями конкурса, направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду активного образа жизни, экологическое просвещение, поддержку социально незащищенных категорий граждан, реализацию мероприятий в области культуры, сохранение исторической памяти.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне очень важно поддерживать социально значимые проектыпатриотической направленности.

«Мы, как наследники великой державы, должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию», – считает Игорь Руденя.

В рамках инициативы «100 Стихов о войне» организации «Культурный город» запланировано создание 100 видеороликов с участием школьников Тверской области. Работы с хэштегом #100стихововойне будут доступны в социальных сетях. Их также будут транслировать на экране по улице Трехсвятская в Твери. Итоговое мероприятие запланировано в Доме поэзии Андрея Дементьева.

Региональное объединение «Наследие» реализует проект «Эконаставник – шаг к сохранению природного наследия Верхневолжья», в ходе которого будет организован мониторинг редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Тверской области и Красную книгу РФ.

Вновь обладателем гранта стало «Радио Вера Верхневолжье». Средства направят на цикл программ «Вопросы Веры и Фомы: Жизнь замечательных людей», рассчитанных на детей от 6 до 11 лет.

Хоспис «Анастасия» направит средства гранта на оказание паллиативной помощи пациентам с неизлечимыми онкологическими заболеваниями и членам их семей.

Благотворительный фонд «Добрый мир» благодаря грантовой поддержке реализует проект «Шаг в будущее. Ремесленные мастерские для детей и молодых взрослых с ментальными и другими нарушениями развития». Региональное отделение «Ассоциации юристов России» – проект «Хищные дороги 2.0» по правовому просвещению молодежи в сфере безопасности дорожного движения.

Поддержку также получили Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена», который в этом году пройдет в режиме онлайн, и футбольный клуб «Волочанин» на инициативу«Футбол-больше, чем игра»для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ребят из домов-интернатов.

На реабилитацию подростков, организацию их занятости в летний период нацелен проект «Север рядом» исследовательского краеведческого центра «Землепроходцы». Одно из направлений– подготовка к участию в региональной конференции «Великая Северная экспедиция».

При храме в деревне Крева Кимрского района также будет создан Центр дополнительного образования и духовно-нравственного воспитания.Образовательный проект рассчитан на детей до 10 лет, в том числе из многодетных семей.

Фонд «Новый Торжок» будет развивать и популяризировать культурные традиции торжокского края через мастер-классы по традиционным ремёслам, вокалу, игре на народных музыкальных инструментах, лекции и другие мероприятия.

Ряд проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, направлен на популяризацию активного образа жизни. Это инициативы «Подари Здоровье!»от«Академии здоровья» и «Центр активного туризма - Азимут 69» от Федерации спортивного туризма Тверской области.

«Герои мужества, доблести и милосердия» – новый проект благотворительного фондаимени сестры милосердия Екатерины Бакуниной. В рамках ежегодного Международного музейного фестиваля «Русская Троя» в Севастополе запланировано историко-просветительскоемероприятие, посвященное вкладу в оборону Севастополя в годы Крымской войны уроженцев тверского края.

Кроме того, при грантовой поддержке будет сохранен Богоявленский храм села Яконово в Торжокском районе, помощь получил фонд «Святыни нашей Родины».

В начале 2020 года также были названы победители первого конкурса Фонда президентских грантов. Ими стали, в том числе 14 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области. Финансовая поддержка инициатив составила более 26 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области