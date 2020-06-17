В Тверской области определён победитель премии в области литературы имени И.С. Соколова-Микитова в 2020 году

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В Верхневолжье определён победитель премии в области литературы имени И.С. Соколова-Микитова. Соответствующее распоряжение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.
По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение, что в 2020 году получателем премии имени И.С. Соколова-Микитова за книгу «Жизнь улыбается» станет поэт, прозаик, член Союза писателей России Фёдор Иванов. Размер премии составит 50 тыс. рублей.
Премия учреждена в целях популяризации творчества И.С. Соколова-Микитова, чья жизнь была тесно связана с Верхневолжьем, воспитания традиционных нравственных ценностей и патриотизма. Присуждается ежегодно современным поэтам, писателям, журналистам, литературоведам, создавшим наиболее талантливые произведения на основе традиционных ценностей русской классической литературы.
К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются книги, поэмы, поэтические циклы, очерки, работы по краеведению, записки путешественника, монографии о писателе.
С 2010 по 2019 год премия вручена 19 деятелям литературы Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области