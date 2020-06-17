Более 6300 семей Тверской области стали получателями выплат при рождении первого ребенка

В Тверской области 6391 семья стала получателем ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера государственной поддержки действует с 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. По данным на июнь 2020 года выплаты осуществляются на общую сумму 329,5 млн рублей.

Поддержка по этому направлению оказывается в рамках реализации национального проекта «Демография». Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации.

При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2х-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году не должен превышать 71 347 рублей 32 копеек.

В текущем году в Верхневолжье размер ежемесячной выплаты составляет 11399 рублей. Она назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после на срок до достижения возраста трех лет, а также представить необходимые документы.

Общий объем субвенции федерального бюджета на финансирование данной меры поддержки в 2020 году составляет более 1,2 млрд рублей.

Сейчас в Тверской области реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми – региональных и федеральных. Поправки к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, устанавливают, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.

1 июня при общении с семьями Тверской области Губернатор Игорь Руденя сообщил о введении новой региональной меры поддержки – выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет.

«Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – отметил Игорь Руденя.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области также начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Всего на выплаты семьям Тверской области предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, их получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области