Для школьников Тверской области реализуется более 30 проектов летнего досуга в дистанционном формате

В Тверской области в период летних школьных каникул государственными образовательными учреждениями реализуется более 30 проектов в дистанционном формате – это познавательные занятия, конкурсы, акции, видео-лекции, мастер-классы, флешмобы и экскурсии. Их участниками станут дети в возрасте от 7 до 17 лет.

О разработке в связи с пандемией коронавируса новых форматов детской занятости в летний период сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе одного из прямых эфиров телеканала «Россия 24» Тверь.

Главная задача, поставленная перед отраслью образования – сделать отдых для школьников максимально интересным и полезным, проработать различные модели организации занятости детей в каникулы, в том числе в дистанционном формате.

Этим летом Областная станция юных натуралистов предлагает программы дистанционных занятий по трем направлениям: «Экологическое лето» (1-4 класс), «Музей природы» (5-6 классы), «Экология и мы» (7-8 классы). Также ребята задействованы в социально-образовательном проекте «Сохраним природу Верхневолжья» и в проекте образовательная экологическая школа «Академия леса». Запланированы видеоконференция в онлайн-формате, посвященная «Международному дню эколога», Всероссийская акция «День юннатского движения в России». Дополнительная информация по ссылке http://unattver.narod.ru/index/kanikuly/0-396.

Детский технопарк «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский интеллектуальный клуб» для школьников в возрасте от 7 до 10 лет, где ребята пройдут обучение по направлениям «Шахматы», «Английский язык» и «Математика». На «Инженерных каникулах» школьники в возрасте от 7 до 17 лет познакомятся с инженерными технологиями. «ART-Академия 2020» для ребят от 7 лет позволит погрузиться в творческие исследования. Также запланированы «Образовательные интенсивы» – индивидуальные и групповые занятия по выбранной теме исследования для школьников от 12 лет. Информация об этих и других направлениях работы «Кванториума» доступна на https://kvantorium11.ru/letoplus11.

В Центре юных техников запланировано проведение дистанционных занятий по дополнительному образованию для детей 1-11 классов по направлениям: туристическо-краеведческое (программа «Юные туристы»); техническое (программа «На земле, в небесах и на море»). Для детей с 1 по 7 классы разработаны «Творческая мастерская» и программа «Лето вместе с мамой». Подробности – на http://xn--69-emcpbx0d.xn--p1ai/letniy-otdyh-detey/.

С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий запланированы тренировки в Областной детско-юношеской спортивной школе. Занятия и мастер-классы будут проводиться в формате видеоконференций. Также запланированы спортивные онлайн-соревнования с передачей видеозаписей, которые позволят оценить гибкость, быстроту, силу, выносливость и другие качества участников.

Юные спортсмены также могут поучаствовать в онлайн-акциях и флешмобах всероссийских федерацией легкой атлетики, самбо и других спортивных организаций. Информация представлена на http://obldush.ru/metod.kopilka.php

Кроме того, школьники Тверской области задействованы во всероссийских конкурсах, которые проходят при поддержке Минпросвещения России: «Добро не уходит на каникулы», «Кружковое движение НТИ». Сейчас продолжается регистрация на конкурс подростков «Большая перемена».

Пресс-служба Правительства Тверской области