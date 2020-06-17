В Тверской области с открытием новых филиалов будет обеспечен 100 % охват населения услугами МФЦ

В Тверской области продолжается развитие сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Филиал будет создан в Лесном районе. Вопрос по передаче помещений для создания МФЦ в муниципалитете рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в районе работает территориально обособленное структурное подразделение на одно окно.

В Тверской области системная работа над повышением качества услуг МФЦ ведется по поручению Губернатора Игоря Рудени. Одна из поставленных задач — расширение сети МФЦ в Твери и муниципалитетах Верхневолжья.

«Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области сеть МФЦ состоит из 36 филиалов в центрах муниципальных образований и 84 территориально обособленных структурных подразделения в сельских поселениях с населением свыше 1000 человек. Получение услуг через МФЦ доступно для более чем 92 % жителей региона.

В Верхневолжье внедряются единые стандарты оформления МФЦ, проводится благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, ремонт в уже действующих филиалах.

Несколько филиалов МФЦ уже в этом году переедут в новые здания, полностью отвечающие современным требованиям и стандартам.

В 2020 году планируется открытие нового здания филиала МФЦ в посёлке Оленино, будет открыт новый филиал в Вышнем Волочке, где оборудуют 15 окон обслуживания граждан. Этот филиал также станет методическим и учебным центром для всех МФЦ центральной зоны Тверской области.

Кроме того, в ближайших планах открытие новых филиалов в Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском, Краснохолмском районах, Пеновском муниципальном округе.

Реализация всех намеченных проектов позволит обеспечить 100% охват населения Тверской области услугами МФЦ.

В данный момент работающие на территории региона филиалы предоставляют населению 31 федеральную услугу и более 100 региональных услуг.

В мае 2020 года в Тверской области был расширен список услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах. Он дополнен новыми возможностями для семей Верхневолжья и сельхозпроизводителей.

В сфере материнства (отцовства) и детства - это предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и единовременной выплаты награжденным почетным знаком «Слава отца».

Для сельхозпроизводителей региона добавлены услуги по предоставлению областных субсидий на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат при производстве молока и на возмещение затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов.

Пресс-служба Правительства Тверской области