В 2020 году виртуальными гостями традиционного фольклорного праздника «Троицкие гуляния» в Тверской области стали более 12 тысяч человек

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Впервые за всю историю существования Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» в Тверской области прошёл в онлайн-формате. В этом году мероприятие состоялось в 25-й раз.
«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Юбилейный фольклорный праздник объединил 95 творческих коллективов и солистов из Тверской, Орловской, Калужской, Тульской, Ленинградской, Рязанской областей и города Твери.
XXV Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» проходил на официальной странице Тверского областного Дома народного творчества в социальной сети. На протяжении этого времени работали несколько онлайн-площадок.
Выступления фольклорных творческих коллективов были представлены на площадке «Ты гармонь, гармошенька, развей тоску малешенько». Площадка «Пусть всегда будет мир!» объединила хореографические, цирковые и театральные коллективы. Народно-певческие коллективы и сольные исполнители представили своё творчество на площадке «Славе не меркнуть. Традициям жить!». Мастер-классы проходили на площадке «Оберег праздника».
Виртуальными гостями XXV Межрегионального фольклорного праздника «Троицкие гуляния» в 2020 году стали свыше 12 700 человек. Видео доступно по ссылке vk.com/troizagulyaniya69.
Пресс-служба Правительства Тверской области