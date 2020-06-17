В 2020 году виртуальными гостями традиционного фольклорного праздника «Троицкие гуляния» в Тверской области стали более 12 тысяч человек

Впервые за всю историю существования Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» в Тверской области прошёл в онлайн-формате. В этом году мероприятие состоялось в 25-й раз.

«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Юбилейный фольклорный праздник объединил 95 творческих коллективов и солистов из Тверской, Орловской, Калужской, Тульской, Ленинградской, Рязанской областей и города Твери.

XXV Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» проходил на официальной странице Тверского областного Дома народного творчества в социальной сети. На протяжении этого времени работали несколько онлайн-площадок.

Выступления фольклорных творческих коллективов были представлены на площадке «Ты гармонь, гармошенька, развей тоску малешенько». Площадка «Пусть всегда будет мир!» объединила хореографические, цирковые и театральные коллективы. Народно-певческие коллективы и сольные исполнители представили своё творчество на площадке «Славе не меркнуть. Традициям жить!». Мастер-классы проходили на площадке «Оберег праздника».

Виртуальными гостями XXV Межрегионального фольклорного праздника «Троицкие гуляния» в 2020 году стали свыше 12 700 человек. Видео доступно по ссылке vk.com/troizagulyaniya69.

Пресс-служба Правительства Тверской области