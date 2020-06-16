В Тверской области продолжается модернизация учреждений культуры при поддержке Международного банка реконструкции и развития

В 2020 году в Тверской областной академической филармонии обновят концертный зал и закупят новое оборудование. Вопрос обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Филармония является участником подпроекта «малые окна» 5-го конкурса в рамках проекта «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия в России» Международного банка реконструкции и развития. В июле 2020 года в филармонии завершается установка проектора и проекционного экрана в концертном зале, в октябре 2020 года – ремонт зрительного зала. В том числе, будут заменены зрительские кресла.

Игорь Руденя подчеркнул – это важный для региона проект, большое внимание должно быть уделено качеству ремонтных работ.

В 2019-2020 годах завершена реализация проектов 4-го конкурса подпроектов «малые окна» в нескольких государственных учреждениях культуры Верхневолжья.

В Тверском областном академическом театре драмы светодиодным экраном оснащена сцена. В Театре юного зрителя установлен мультимедийный сценический комплекс.

В Вышневолоцком краеведческом музее (филиале Тверского государственного объединенного музея) реализуется проект «Хранилище открыто для всех!» в рамках которого поставлена новая мебель и оборудование для открытого хранения фондов. Проект планируется завершить в июле 2020 года.

В рамках 5-го конкурса в 2019-2021 годах осуществляется реализация еще восьми подпроектов «малые окна». Помимо Тверской академической областной филармонии более комфортными сделают зрительские зоны в Тверском областном академическом театре драмы. В июле 2020 года здесь завершат замену одежды сцены и занавеса, в октябре – коврового покрытия большого зала.

В Театре кукол модернизируется комплекс механики сцены, в августе планируется приобретение нового современного оборудования.

В Кимрском театре драмы и комедии обновляется сценическое пространство. В июне этого года поставлены необходимые материалы и оборудование для зрительской части зала. В августе 2020 года запланирован монтаж поворотного круга сцены и механизмов антрактно-раздвижного занавеса, а также монтаж светильников и оборудования для фойе и гардероба.

Крупный проект «Вы сюда обязательно вернетесь!» реализуется в архитектурно-этнографическом музее «Василёво». Завершена разработка проекта на реставрацию объекта культурного наследия «Усадьба Василёво. Парк с прудами». В планах – реставрация дамб, расчистка прудов, обустройство малых построек, освещения моста, подсветки дорожек.

Сейчас завершены работы по устройству скважины для снабжения водой. В августе-сентябре 2020 года планируется монтаж входного комплекса, приобретение аудиогидов, техники для ухода за территорией.

В Тверском краеведческом музее ведется реализация проекта «Музей – пространство для творчества». В 2020-2021 годах здесь закупают новое проекционное, выставочное и акустическое оборудование.

В музее М.Е. Салтыкова-Щедрина создают «Литературный центр Верхневолжья». В 2021 году планируется приобретение технического и демонстрационного оборудования для его развития.

Проект «Территория творчества» реализуется в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка». В феврале 2021 года здесь завершат переоснащение большого концертного зала: установят звукотехническое стационарное оборудование, приобретут выездной сценический комплекс.

Пресс-служба Правительства Тверской области