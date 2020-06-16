Игорь Руденя рассказал на заседании Совета ЦФО о реализации проекта по строительству Ржевского мемориала Советскому Солдату

16 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Совета ЦФО, которое прошло в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы празднования 75-летия Победы и проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ.

Открывая заседание, полпред Президента Игорь Щёголев отметил, что на территории Центрального федерального округа необходимо создать условия для неукоснительного соблюдения всех мер предосторожности, чтобы обеспечить не только качественное, но и безопасное проведение запланированных мероприятий.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал участникам заседания о создании масштабного Ржевского мемориала Советскому солдату на месте кровопролитных боев 1942-1943 гг., открытие которого будет приурочено к предстоящим торжествам.

Глава региона напомнил, что инициатива сооружения мемориала принадлежит ветеранам, в том числе тем, кто участвовал в боях под Ржевом. Инициатива была поддержана Президентом России, Союзным государством, Российским военно-историческим обществом. Строительство мемориала началось в 2019 году, он возводился на пожертвования. К настоящему времени все работы завершены.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории и т.д.

«Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», - сказал Игорь Руденя.

На заседании выступила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, которая поблагодарила всех глав регионов ЦФО за обеспечение средствами индивидуальной защиты для проведения общероссийского голосования.

«И члены избиркомов, и наблюдатели, и все, кто обеспечивает голосование, и представители прессы, которые могут прийти на участки, будут обеспечены масками и перчатками», - сказала глава Центризбиркома.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что надлежащий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности позволит обеспечить, прежде всего то, что голосование продлится 7 дней, а свою волю граждане могут выразить не только на избирательных участках, но и дома, а также в специально оборудованных местах на открытом воздухе.

Совет при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе действует на основании Указа Президента от 24 марта 2005 г. № 337. Совет содействует реализации полномочий главы государства по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти. В состав Совета входят главы регионов ЦФО, а также представители Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Минобороны России, Росгвардии.

Пресс-служба Правительства Тверской области