ФК «Тверь» получил лицензию Российского футбольного союза и сможет принимать участие в соревнованиях Профессиональной лиги

16 июня футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Созданный по инициативе Губернатора Игоря Рудени, тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одна из ключевых задач по развитию футбола в Тверской области – создание современной инфраструктуры, необходимой для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» станет стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

На сегодняшний день полностью сформирован тренерский штаб, главным тренером назначен Вадим Гаранин, до этого возглавлявший сборную России U-15. Специалисту будет помогать Александр Аверьянов, тренер вратарей – Максим Фролкин, тренер по физической подготовке – Илья Герд. На должность тренера-аналитика приглашен Антон Михашенок.

Команда планирует начать тренировки в Твери с 22 июня в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент селекционная служба клуба ведет переговоры с потенциальными игроками, в том числе изучает футболистов из Тверской области, включая нынешних воспитанников областной СШОР по футболу.

ФК «Тверь» планирует выступать в группе «Запад» ПФЛ, где ранее играла «Волга». По предварительной информации, турнир стартует в начале августа.

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области принято в декабре 2019 года. Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» (г. Тула) Гурамом Аджоевым. В апреле 2020 года в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

Помимо «Юности» развитие тренировочной базы в Твери планируется на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова. Кроме того, запланировано строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс. Эти объекты также планируют задействовать в проведении соревнований.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Тренерский штат составляет свыше 90 специалистов.

В футбольном сезоне прошлого года шесть команд областной спортивной школы олимпийского резерва участвовали в Первенстве России межрегиональной футбольной федерации «Золотое кольцо». Три команды стали бронзовыми призерами. Пять воспитанников СШОР по футболу в прошлом году стали бронзовыми призерами финального турнира первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов РФ и межрегиональных объединений федераций футбола РФС.

В регионе ведется работа по совершенствованию материально-технической базы для занятий футболом. В 2019 году Российским Футбольным Союзом СШОР по футболу присвоен статус «Детский футбольный центр», получена субсидия из федерального бюджета на приобретение инвентаря и оборудования.

В Тверской области продолжаются программы по установке мини-футбольных полей в городских и сельских поселениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области