В Тверской области обсудят тему информационных фейков накануне голосования по изменениям в Конституцию

Тему информационных манипуляций в период подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ обсудят в Тверской области федеральные и региональные эксперты 18 июня. Дискуссию в формате видеоконференции инициирует Общественная палата региона.

Планируется, что участники видеоконференции – члены ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и Общественной палаты Тверской области, а также представители муниципальных образований Верхневолжья – обсудят основные тезисы доклада, подготовленного аналитиками НОМ, о выявлении и противодействии распространению фейковой информации. Текст доклада доступен по ссылке.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 участках при соблюдении всех мер профилактики коронавируса. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день проголосовать без предварительной подачи заявления. Основной датой голосования станет 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.