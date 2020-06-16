В Тверской области центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина возобновил работу



Тверской областной центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина возобновил работу.В связи с текущей эпидемиологической ситуацией приприеме и выдаче книгсоблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

В учреждении установлены новые правила посещения. Прием и выдача книг осуществляется по предварительной записи по телефону 34-48-11.

Вся литература, которая возвращается читателями, складывается в специальные контейнеры и проходит режим карантина длительностью не менее 72 часов.

Рекомендации по открытию библиотек утверждены по итогам заочного заседания Правления Российской Библиотечной Ассоциации. Они содержат решения, которые помогают библиотекам во исполнение требований Роспотребнадзора РФ, рекомендаций Министерства культуры РФ включиться в работу в сложившихся условиях.

В настоящее время разрабатываются методические рекомендации для детских библиотек Тверской области, что поможет учреждениям региона начать прием и выдачу книг читателям в ближайшее время.



Пресс-служба Правительства Тверской области