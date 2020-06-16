Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Героя Социалистического Труда Лидии Павловны Арсеньевой

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда Лидии Павловны Арсеньевой, которая ушла из жизни 16 июня.

«Лидия Павловна – один из символов трудового подвига, высокого мастерства и беззаветного служения Отечеству. Отдавая все силы своему делу, Лидия Павловна внесла неоценимый вклад в развитие легкой промышленности нашего региона, приумножение славных традиций отрасли. Настоящий профессионал, который всем сердцем любил тверскую землю, – именно такой Лидия Павловна Арсеньева навсегда останется в летописи трудовой славы Верхневолжья и России, в сердцах всех, кто ее знал и ценил», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Глава региона был лично знаком с Лидией Павловной. В декабре 2016 года Игорь Руденя встречался с героями труда Верхневолжья, среди приглашенных была и Лидия Павловна Арсеньева. Участники встречи делились воспоминаниями о трудовых годах, говорили о перспективах развития региональных отраслей, сельских территорий, передаче молодежи опыта старшего поколения.

Лидия Павловна родом из Клинского района Московской области. Окончила Калининское профтехучилище №15, получила профессию прядильщицы. Работала на Калининском хлопчатобумажном комбинате. Обслуживая двойную норму машин, за три года выполнила задание девятой пятилетки. Увеличив зону обслуживания, она за оставшиеся два года пятилетки выполнила еще одно пятилетнее задание. Таким образом, впервые на комбинате Лидия Павловна выполнила две пятилетки за одну.

На Всесоюзном слете передовиков производства текстильной промышленности в Иваново в 1975 году Лидия Павловна взяла на себя обязательство в следующей пятилетке выполнить два пятилетних задания, несмотря на то, что отраслевая норма обслуживания оборудования в этот период была значительно увеличена. В числе передовых на комбинате Лидия Павловна освоила новые прядильные машины БД-200 чехословацкого производства и вновь взяла на обслуживание двойную норму оборудования. Свое обязательство «две пятилетки за одну» успешно выполнила.

В 1981 году Президиум Верховного Совета СССР за выдающиеся производственные достижения, проявленную трудовую доблесть Лидии Павловне Арсеньевой было присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены орден Ленина и Золотая медаль «Серп и Молот».

Пресс-служба Правительства Тверской области