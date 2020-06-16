В Тверской области повысили стипендии учащимся колледжей региона

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени стипендии учащимся колледжей повышены до федерального уровня,увеличен также объем материальных выплат и дополнительных гарантий детям-сиротам, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования Верхневолжья. 16 июня на заседании Президиума Правительства Тверской областиобсуждалось финансирование выплат студентам 20 колледжей, подведомственных региональному Министерству промышленности,на 2020-2022 годы.

Для повышения эффективности профобразования, соответствия получаемых профессий потребностям экономики региона в Тверской области все учреждения среднего профессионального образования закреплены за отраслевыми министерствами.

«Сегодня главное в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Размер государственной академической и академической стипендии в колледжах региона вырос почти на 19,5%.Повышенные стипендии студенты начнут получать с нового 2020/2021 учебного года.

Соответственно увеличится и финансирование на эти цели из регионального бюджета. В частности, для обеспечения повышенными стипендиями студентов колледжей, подведомственных Минпрому Тверской области, объем средств увеличится на 36,2 млн рублей.

Развитие системы профобразования — в числе приоритетных направлений. В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов: лекторий, коворкинг, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям.

Пресс-служба Правительства Тверской области