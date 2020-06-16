В сельских поселениях Тверской области в 2020 году реализуют два общественно-значимых проекта

В 2020 году два муниципалитета Тверской области получат поддержку из федерального и областного бюджетов на реализацию общественно-значимых проектов на сельских территориях. Вопрос обсудили 16 июняна заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, развитие сельских территорий сегодня является одним из приоритетовв Тверской области.Игорь Руденя подчеркнул, что завершить реализацию проектов необходимо до сентября 2020 года. При этом особое внимание должно быть уделено качеству выполняемых работ.

«Реализация программы должна стать одним из критериев оценки эффективности работы глав муниципальных образований», - сказал Игорь Руденя.

В Лукинском сельском поселении Сандовского района оборудуют спортивную площадку. Объект будет включать в себя поле для минифутбола, 2 теннисных стола, комплекс для воркаута, под навесом разместят 10 тренажёров.

На реализацию проекта предусмотрено свыше 3,7 млн рублейиз федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В Толмачёвском сельском поселении Лихославльского района благоустроят фестивальную площадку в составе этнокультурного парка «Мяммино». На эти цели направят 3,3 млн рублей. Планируется обустройство тротуаров, газонов, цветников, установка малых архитектурных форм, включая беседку и парковые скамейки.

Средства на реализацию проектов предоставляются в рамках государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области». Финансирование предусмотрено на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, пешеходных зон, площадок ТКО, обустройство общественных колодцев, организацию ливневых стоков, восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников, организацию освещения территорий.

Игорь Руденя отметил необходимость расширенияперечня участников программы. На 2021 год запланированы к реализации пять проектов в сельских поселениях Нелидовского городского округа, Конаковского, Кимрского и Калининского районов, Оленинского муниципального округа.

В 2018 году по этой программе было проведено благоустройство парковой зоны центральной усадьбы д.КаваЛихославльского района, в 2019-ом в этом же муниципальном образовании в д. Стан создана зона отдыха.

Пресс-служба Правительства Тверской области