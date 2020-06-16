Корпорация ВЭБ.РФ примет участие в финансировании проекта по развитию особой экономической зоны «Завидово» в Тверской области

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и ООО «Завидово Парк» подписали соглашение о намерении по финансированию проекта по комплексному развитию городской и рекреационной среды в особой экономической зоне «Завидово».

В мае прошлого года Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудили перспективы развития территории «Завидово» во время поездки на территорию ОЭЗ.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - важнейшее направление экономического развития региона.

«У Верхневолжья с его богатыми водными ресурсами есть все шансы стать центром речного туризма для волжского бассейна. Во многом этому будет способствовать реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Волжское море», который вошел в федеральную программу развития культуры и туризма», - считает Игорь Руденя.

Ключевым объектом кластера «Волжское море» станет транспортно-логистический узел на территории «Завидово», который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

«Волжское море» - это один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя представил его Президенту России Владимиру Путину. В проект включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».Ожидается, что ежегодные налоговые поступления по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей.

Общий объём бюджетных инвестиций по проекту туристско-рекреационного кластера «Волжское море» составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 млрд рублей.

В дополнение к соглашению дочерняя организация ВЭБ.РФ – АО «ИнфраВЭБ» заключила с ООО «Завидово Парк» договор о предоставлении займа с целью финансирования подготовки проектной документации для строительства новых объектов курорта «Завидово».

В рамках проекта предполагается построить несколько дополнительных крупных инфраструктурных объектов. На территории курорта у водной зоны будут возведены отель Mercure 4* на 300 номеров, две трехзвездочные гостиницы на 640 номеров, а также трехзвездочный апарт-отель на 440 номеров. Таким образом будет продлена линия отелей вдоль всей бухты курорта «Завидово». Здесь же появится многофункциональный конгресс-центр с шоу-холлом для проведения деловых мероприятий.

Особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Она была создана в Конаковском районе в 2015 году. В мае 2018 года Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса.

Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

Пресс-служба Правительства Тверской области