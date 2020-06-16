Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 июня 2020 г.

В Тверской области 1705 человека излечились от коронавирусной инфекции

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек. Всего 1705 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 92954, в том числе за последние сутки их проведено 1216.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2800 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1044 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 51 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 981

Кимры 500

Конаковский район 256

Лихославльский район 201

Калининский район 115

Ржев 109

Максатихинский район 54

Рамешковский район 53

Торжок 53

Кимрский район 54

Вышневолоцкий городской округ 49

Кашинский городской округ 45

Андреапольский муниципальный округ 41

Бежецкий район 37

Зубцовский район 34

Старицкий район 21

Нелидовский городской округ 21

Торопецкий район 19

Бологовский район 18

Лесной муниципальный округ 13

Весьегонский муниципальный округ 13

Селижаровский район 14

Торжокский район 13

Сонковский район 13

Ржевский район 10

Удомельский городской округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Калязинский район 7

Осташковский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Молоковский район 3

Кесовогорский район 4

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области