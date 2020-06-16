Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 июня 2020 г.

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В Тверской области 1705 человека излечились от коронавирусной инфекции
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек. Всего 1705 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 92954, в том числе за последние сутки их проведено 1216.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2800 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1044 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 51 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 981
Кимры 500
Конаковский район 256
Лихославльский район 201
Калининский район 115
Ржев 109
Максатихинский район 54
Рамешковский район 53
Торжок 53
Кимрский район 54
Вышневолоцкий городской округ 49
Кашинский городской округ 45
Андреапольский муниципальный округ 41
Бежецкий район 37
Зубцовский район 34
Старицкий район 21
Нелидовский городской округ 21
Торопецкий район 19
Бологовский район 18
Лесной муниципальный округ 13
Весьегонский муниципальный округ 13
Селижаровский район 14
Торжокский район 13
Сонковский район 13
Ржевский район 10
Удомельский городской округ 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Калязинский район 7
Осташковский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Молоковский район 3
Кесовогорский район 4
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области