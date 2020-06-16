Жители Верхневолжья могут рассказать о своей малой родине на всероссийском конкурсе творческой молодежи

Российский союз сельской молодежи дал старт всероссийскому конкурсу творческих работ «Моя малая Родина». К участию приглашают молодежь, готовую рассказать о культурно-историческом наследии своего села.

Представить работу на конкурс могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрировать заявку на информационном портале «Культурно-историческое наследие села» в разделе «Конкурс «Моя малая Родина».

В 2020 году работы принимаются по следующим номинациям:

– История моего сельского населённого пункта – «Подвиг села»;

– Поколение кормильцев;

– Крестьянские родословные;

– Традиции и ремесла народов России;

– Деревня моей мечты – деревня будущего;

– Поэты наших дней;

– Сельский блогер

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап подачи заявки через информационный портал «Культурно-историческое наследие села» продлится до 15 августа 2020 года. В течение второго этапа до 31 октября 2020 года жюри конкурса оценит работы и определит номинантов. Торжественная церемония награждения состоится в октябре 2020 года в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области