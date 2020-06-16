Жители Верхневолжья могут рассказать о своей малой родине на всероссийском конкурсе творческой молодежи

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Российский союз сельской молодежи дал старт всероссийскому конкурсу творческих работ «Моя малая Родина». К участию приглашают молодежь, готовую рассказать о культурно-историческом наследии своего села.
Представить работу на конкурс могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрировать заявку на информационном портале «Культурно-историческое наследие села» в разделе «Конкурс «Моя малая Родина».
В 2020 году работы принимаются по следующим номинациям:
– История моего сельского населённого пункта – «Подвиг села»;
– Поколение кормильцев;
– Крестьянские родословные;
– Традиции и ремесла народов России;
– Деревня моей мечты – деревня будущего;
– Поэты наших дней;
– Сельский блогер
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап подачи заявки через информационный портал «Культурно-историческое наследие села» продлится до 15 августа 2020 года. В течение второго этапа до 31 октября 2020 года жюри конкурса оценит работы и определит номинантов. Торжественная церемония награждения состоится в октябре 2020 года в Москве.
Пресс-служба Правительства Тверской области