В Тверской области участников единого государственного экзамена обеспечат средствами индивидуальной защиты и проведут дезинфекцию помещений для сдачи ЕГЭ

Вопросы безопасного проведения в Тверской области единого государственного экзамена рассмотрены 15 июня на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – для профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо обеспечить соблюдение всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

3 июля в Тверской области начнется этап очной сдачи ЕГЭ, который продлится до 25 июля. Общее количество участников единого госэкзамена составит более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 60 единиц.

На заседании Бюджетной комиссии принято решение обеспечить из регионального бюджета финансирование на закупку 68 тыс. единиц средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Участников единого государственного экзамена обеспечат защитными масками, перчатками, антисептиками, термометрами. Кроме того, будет проводиться дезинфекция помещений – всего это более 500 аудиторий.

Пресс-служба Правительства Тверской области