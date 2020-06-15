В Тверской области начали отгрузку средств индивидуальной защиты для участников и организаторов голосования по изменениям в Конституцию РФ

15 июня в Тверской области началась отгрузка средств индивидуальной защиты для организаторов и участников Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Помощь в реализации комплекса мер по обеспечению санитарной безопасности избирательным комиссиям оказывают Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти, главы муниципальных образований.

На приобретение одноразовых медицинских масок, перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек было предусмотрено финансирование из федерального бюджета. Средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все без исключения участники и организаторы голосования.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 участках при соблюдении всех мер профилактики коронавируса. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день проголосовать без предварительной подачи заявления. Основной датой голосования станет 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

Если избиратель по каким-то причинам не может прийти на свой участок, либо проживает или временно находится в населённом пункте, где отсутствуют участки для голосования, тогда с 5 по 21 июня он может подать заявление в МФЦ, территориальной избирательной комиссии, либо через портал Госуслуг о голосовании по месту нахождения и сделать это на дому, либо на придомовой территории. С 16 июня заявления будут принимать на всех участках для голосования.

«Разработаны регламенты для голосования на дому, либо на придомовой территории. Приедут члены избирательных комиссий, все необходимые условия будут соблюдены. Для голосования жителей, которые проживают в отдалённых населенных пунктах, избирательные комиссии обеспечены транспортом», - отметил Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 11 июня.

Подробно с изменениями Конституции Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф/.

В профилактических целях на каждом участке для голосования организуют пункт температурного контроля, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Пресс-служба Правительства Тверской области