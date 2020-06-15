Тверская область стала самым активным участником Всероссийского флешмоба «Россия глазами детей»

Музей Победы подвел итоги Всероссийского флешмоба «Россия глазами детей», приуроченного ко Дню защиты детей. Юным талантам было предложено прочесть патриотическое стихотворение или спеть песню о России. Самым активным регионом стала Тверская область, её жители опубликовали более 100 видеороликов.

Всего в акции приняли участие более 500 детей в возрасте от 4 до 12 лет из десятков регионов России – от Крыма до Сибири.

Тверская область также вошла в число субъектов с самыми юными участниками. 4-хлетняя Полина Степанова из села Татево Оленинского района исполнила «Катюшу».

Лучшие работы флешмоба опубликованы на сайте и в социальных сетях Музея Победы 12 июня, в День России.

1 июня, в Международный день защиты детей и Всемирный день родителей, Губернатор Игорь Руденя при общении с семьями Верхневолжья сообщил о новой региональной мере поддержки – выплатах на детей 16-18 лет.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – отметил Игорь Руденя.

Сейчас по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В поправках к Конституции РФ, голосование по которым состоится с 25 июня до 1 июля, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Это предусматривает дальнейшую поддержку семей с детьми, строительство перинатальных центров, школ и детских садов, создание всех условий для рождения, образования и развития детей.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Семьи, в которых воспитываются 33 тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и июнь получают выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия по безработице в размере 12 130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Сегодня такая помощь осуществляется более чем на 2 тысячи детей.

Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 1 800 детей.

Всего на выплаты семьям Тверской области предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей, их получат семьи, где воспитываются более 225 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области