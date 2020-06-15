Губернатор Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заложили камень на месте строительства детской областной больницы

15 июня Госкорпорация Ростех и Правительство Тверской области подписали государственный контракт на строительство в регионе новой детской областной клинической больницы. Губернатор Игорь Руденя и глава Ростеха Сергей Чемезов заложили первый камень в ознаменование строительства ДОКБ на месте, где в течение трех лет будет возведена современная высокотехнологичная клиника.

Здание медицинского центра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

«В детской областной больнице будет развиваться ряд направлений – нейрохирургия, детская онкология. Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями – Морозовской и Филатовской больницами. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку в реализации проекта и подчеркнул: одна из важных поправок в Конституцию РФ – гарантированная доступная и качественная медицинская помощь. Строительство нового комплекса детской областной больницы станет значимым этапом в развитии медицины региона. Высококвалифицированная медицинская помощь будет доступна не только для жителей тверского, но и соседних регионов.

На создание новой клиники из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального – порядка 1,2 млрд рублей. Реализацией проекта займется дочерняя организация Госкорпорации — компания «РТ-СоцСтрой».

«Наша цель – повышение качества и доступности медицинской помощи на местах. Ростех обладает большим опытом реализации подобных проектов на всех этапах – от проектирования и строительства клиники до ее оснащения передовым медицинским оборудованием. Проект создания детской клинической больницы в Тверской области планируется реализовать в течение трех лет», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято Губернатором Игорем Руденей после пожара в старом корпусе медучреждения. В настоящее время часть отделений размещается в других зданиях.

Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На удобно расположенной территории кластера будут созданы все условия как для комфортного посещения учреждений, так и качественного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Для контроля за качеством и сроками работ на знаковом региональном объекте создана Дирекция по строительству детской областной клинической больницы. Федеральным ориентиром при стройке станет Морозовская детская больница в Москве. В настоящее время все готово к началу строительства, обеспечена необходимая техническая документация.

Главный врач ДОКБ Анна Зайцева отметила, что новая больница позволит значительно расширить объемы оказания медицинской помощи по направлениям нейрохирургии, онкогематологии, хирургии новорожденных и другим. Благодаря близости перинатального центра будет сокращена по времени транспортировка пациентов в перинатальный блок, который создадут на базе детской областной больницы. Ведется подготовка востребованных кадров. Уже в этом году 24 ординатора-целевика оканчивают медицинский университет по актуальным для ДОКБ специальностям.

Пресс-служба Правительства Тверской области