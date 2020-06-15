В Тверской области с начала 2020 года по нацпроекту введено более 160 тыс. кв. м жилья

В Тверской области с начала 2020 года по национальному проекту «Жильё и городская среда» введено более 160 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуальными застройщиками сдано 807 домов общей площадью свыше 114 тыс.кв.м.

Также введено 24 многоквартирные дома на 853 квартиры. Жилая площадь составила 46,05 тыс.кв.м. Больше всего жилых многоквартирных объектов построено в Твери. Введены также дома в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово и посёлке Заволжский Калининского района.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, строительство социальных объектов, ремонт дорог, ввод нового жилья должны продолжаться в запланированных объемах параллельно с мероприятиями, направленными на противодействие распространения коронавирусной инфекцией.

«Сейчас важно не останавливать реализацию строительных проектов, поскольку отрасль объединяет большое количество предприятий в разных секторах экономики, обеспечивает занятость», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в рамках регионального проекта в Тверской области построено и введено 639,7 тыс. кв. метров нового жилья – в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Это многоквартирные дома общей жилой площадью 246 тыс. кв. м в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, ЗАТО Солнечный. Объёмы индивидуального строительства за этот период составили 393,6 тыс. кв. м.

В 2020 году в планах увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м. В том числе около 250 тыс. кв. м составит общая площадь построенных многоквартирных домов, 474 тыс. кв. м – индивидуальных.

В настоящее время в Твери продолжается строительство жилищных комплексов «Иллидиум», «Мичуринский», «Брусилово» и «Норвежский квартал». В Калининском районе возводится жилой комплекс «Новый город» в д. Батино Черногубовского сельского поселения и жилой комплекс «Удача» на территории Никулинского сельского поселения. Планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию – до 2024 года.

Всего в регионе до 2024 года включительно по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируют ввести более 4,5 млн кв. м.

Пресс-служба Правительства Тверской области