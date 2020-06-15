Тверская областная станция юных натуралистов в летний период подготовила для детей дистанционные образовательные программы

15 июня 2020 года юннатское движение в России отмечает 102 года со дня основания. В Верхневолжье начало движению было положено в 1934 году, кода была создана областная станция юных натуралистов. Помимо этого функционирует станция юных натуралистов в Вышнем Волочке.

На станциях юннатов реализуются дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, экологическое воспитание детей и молодёжи — одна из важнейших задач в формировании бережного отношения общества к природе. Сейчас обязательства Правительства РФ по воспитанию экологической культуры, снижению негативного воздействия на экологию, сохранению уникальной природы России предлагается закрепить в Конституции РФ. С принятием такой поправки действия, направленные против природы, будут признаваться антиконституционными. Соответствующее изменение в Конституцию наряду с другими выносится на голосование, которое пройдет с 25 июня по 1 июля этого года.

В летний период областная станция юных натуралистов предлагает широкий спектр мероприятий для школьников с применением дистанционных образовательных технологий.

Разработана программа «Экологическое лето» для учеников с 1 по 4 класс, цель которой познакомить детей с миром живой и неживой природы. Большая часть занятий проводится в формате видеоэкскурсий, практических работ, дискуссий, рассказов. Для детей подготовлены различные тесты, интерактивные игры, творческие задания.

Для учеников 5-6 классов подготовлена программа «Музей природы», одной из задач которой является внедрение в образовательный процесс поисково- исследовательской деятельности.

Ученики 7-8 классов могут стать участниками программы «Экология и мы». Её основная цель – развитие экологической культуры и экологического мышления детей, формирование навыков исследовательской работы.

Также в течение лета ребята будут задействованы в социально-образовательном проекте «Сохраним природу Верхневолжья» и в проекте образовательная экологическая школа «Академия леса».

Подробная информация размещена по ссылке http://unattver.narod.ru/index/kanikuly/0-396.

Пресс-служба Правительства Тверской области