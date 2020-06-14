Тверская область может принять участие в конкурсе «Самый читающий регион»

Дан старт Всероссийскому конкурсу «Самый читающий регион», на который приглашаются все субъекты страны. Регионы представят наиболее значимые и яркие мероприятия и проекты, реализованные в 2019-2020 годах, также будут оцениваться показатели читательской вовлеченности, поддержки литературных традиций, активности его литературной жизни.

В Год памяти и славы особое внимание будет уделяться проводимым в регионах литературным мероприятиям, приуроченным к юбилею Победы.

В Тверской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне была издана книга «Герои танковых атак», в которую вошло 70 биографических очерков о танкистах – Героях Советского Союза, чья жизнь связана с тверским краем. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Также свет увидела книга «Юные герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В сборник вошли рассказы о 15 ребятах, воевавших на полях сражений.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В преддверии проведения в России 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге акцент конкурса «Самый читающий регион» в 2020 году планируется сделать на успешных проектах по поддержке детского и юношеского чтения, продвижению книги и чтения среди подрастающего поколения.

В жюри конкурса вошли представители книжного и библиотечного сообществ, общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели. Победитель конкурса будет удостоен статуса «Литературный флагман России». Еще три региона, показавшие наилучшие результаты, станут лауреатами конкурса. Торжественная церемония награждения состоится в конце 2020 года.

Дополнительная информация о конкурсе «Самый читающий регион» размещена на сайте Литфлагман.рф

Конкурс проводится Российским книжным союзом и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

Пресс-служба Правительства Тверской области