Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 июня 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 26 человек. Всего 1645 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 91228, в том числе за последние сутки их проведено 870.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2650 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 50 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 928

Кимры 486

Конаковский район 240

Лихославльский район 195

Калининский район 111

Ржев 90

Максатихинский район 53

Рамешковский район 53

Кимрский район 51

Торжок 52

Кашинский городской округ 44

Вышневолоцкий городской округ 43

Андреапольский муниципальный округ 39

Зубцовский район 34

Бежецкий район 37

Старицкий район 21

Нелидовский городской округ 19

Торопецкий район 19

Бологовский район 16

Лесной муниципальный округ 13

Весьегонский муниципальный округ 13

Селижаровский район 12

Торжокский район 11

Сонковский район 9

Удомельский городской округ 8

Ржевский район 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Калязинский район 7

Осташковский городской округ 5

Западнодвинский муниципальный округ 4

Молоковский район 3

Кесовогорский район 2

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Оленинский муниципальный округ 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области