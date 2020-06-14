Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 июня 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 26 человек. Всего 1645 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 91228, в том числе за последние сутки их проведено 870.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2650 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 955 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 50 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 928
Кимры 486
Конаковский район 240
Лихославльский район 195
Калининский район 111
Ржев 90
Максатихинский район 53
Рамешковский район 53
Кимрский район 51
Торжок 52
Кашинский городской округ 44
Вышневолоцкий городской округ 43
Андреапольский муниципальный округ 39
Зубцовский район 34
Бежецкий район 37
Старицкий район 21
Нелидовский городской округ 19
Торопецкий район 19
Бологовский район 16
Лесной муниципальный округ 13
Весьегонский муниципальный округ 13
Селижаровский район 12
Торжокский район 11
Сонковский район 9
Удомельский городской округ 8
Ржевский район 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Калязинский район 7
Осташковский городской округ 5
Западнодвинский муниципальный округ 4
Молоковский район 3
Кесовогорский район 2
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Оленинский муниципальный округ 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области