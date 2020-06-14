Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников текстильной и легкой промышленности Верхневолжья

14 июня отмечается День работников текстильной и легкой промышленности. С праздником специалистов отрасли Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня вы продолжаете многовековые отраслевые традиции, выпускаете востребованную и нужную продукцию для населения, участвуете в реализации важнейших государственных задач. В короткие сроки десятки предприятий Тверской области перепрофилировали производства и обеспечили выпуск средств индивидуальной защиты, необходимых для наших медицинских учреждений и граждан. Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственность, проявленные в текущих условиях. Особые слова признательности – ветеранам, сохранившим производственные традиции и передавшим их новому поколению тружеников», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В условиях борьбы с пандемией коронавируса 39 предприятий легкой промышленности Тверской области переквалифицировались и продолжают производство масок, защитных костюмов, халатов, бахил и других средств индивидуальной защиты. Всего в производстве СИЗ в отрасли задействовано порядка 2 тысяч человек.

Перепрофилирование на производство масок и других средств индивидуальной защиты осуществили ООО «Тверская швейная фабрика», ООО «Евротек», ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ЗАО «Тверские узоры», ООО «Аэлита», НПО «Технология и продукты здоровья», ООО «Фабрика здоровья», ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», ООО «Весьегонская швейная фабрика», ООО «Калязинская мануфактрура» и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

4 мая 2020 года на Кимрской фабрике им. Горького – это один из крупнейших производителей СИЗ – Губернатор Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403».

В июне от предприятия переданы комплекты защитной одежды и медицинские респираторы врачам и медперсоналу нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, открытого на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

Всего в отрасли текстильной и легкой промышленности в Тверской области работает свыше 300 предприятий, порядка 20 из них – крупные и средние.

В целом в структуре промышленного производства области на долю текстильной и легкой промышленности приходится 4,6%.

Лидерами отрасли являются Торопецкий производственный филиал ООО «Гекса-нетканые материалы», ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», ООО «Тверская швейная фабрика», ООО «Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская коммуна», ЗАО «Торжокская обувная фабрика», ООО «Нелидово-спецодежда», ООО производственная фирма «Мустанг-2», ООО «Морозовские традиции» и другие. На предприятиях отрасли занято 9,5 тысяч человек.

Основные виды выпускаемой продукции – хлопчатобумажные ткани, трикотаж, одежда, обувь, головные уборы, кожа, нетканые материалы и многое другое.

В 2019 году отмечен рост объема отгруженных товаров по виду экономической деятельности «производство текстильных изделий» – 100,9 % к уровню 2018 года. По итогам первого квартала 2020 года также отмечен рост объема отгруженных товаров в производстве текстильных изделий – 111,6 % и в производстве одежды – 104,1 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Пресс-служба Правительства Тверской области