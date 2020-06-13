Хор из Тверской области отмечен на международном фестивале как один из лучших

Народная хоровая академическая капелла Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» получила звание лауреата I степени на международном фестивале-конкурсе «Жар – птица России», который прошел в онлайн-формате с 15 по 30 апреля 2020 года. Его итоги подведены в начале июня.

Коллектив из Верхневолжья получил высокое звание в номинации «Вокальное искусство (академическое хоровое пение)» за номер «А. Александров «Благослови, душе моя, Господа».

Фестиваль организован Фондом творческих интеллектуальных событий. Его участниками стали исполнители из Германии, Италии, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Турции и других стран. Всего поступило около 3000 заявок из городов Российской Федерации и 9 стран мира.

ДК «Пролетарка» активно участвует в российских и международных проектах. Ранее танцевально-спортивный клуб «Овация» учреждения принял участие в международной онлайн-акции «#ФлешмобКатюша75». По результатам конкурсного отбора и зрительского интернет-голосования номер «Катюша» тверского клуба попал в десятку лучших.

Пресс-служба Правительства Тверской области