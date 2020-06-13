Тверская область представила претендента на победу в конкурсе «Российское дерево года»

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Тверская область представила своего претендента на победу в конкурсе «Российское дерево года». Главное дерево страны определяется общенародным голосованием. По итогам национального отборочного этапа победитель будет представлять Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года».
Сегодня в Тверской области проводится системная работа по сохранению одного из главных богатств региона - лесов. В рамках национального проекта «Экология» проводятся мероприятия по лесовосстановлению.
«Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.
От Верхневолжья на российский этап представлена сосна обыкновенная, которая растет в деревне Судниково Кашинского городского округа. Дерево привлекает своей красотой и необычной конфигурацией - две из трёх раскидистых ветвей, отходящих от основного ствола, отсечены ударом молнии. Возраст сосны составляет 288 лет.
Жители региона могут проголосовать за дерево Тверской области на сайте http://rosdrevo.ru.
Среди номинантов также деревья из Брянской, Белгородской, Псковской, Липецкой, Кемеровской, Тамбовской областей, Чувашии, Дагестана, Карелии, Мордовии и Марий Эл.
Список уникальных исторических деревьев для голосования был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», которая утверждена в 2010 году Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
Цель программы — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих природную, культурную и историческую ценность для страны, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
За время существования программы было получено около 900 заявок для включения деревьев в Национальный реестр. 216 деревьев получили статус «Дерево — памятник живой природы».
В настоящее время 20 деревьев в Тверской области включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, 8 деревьям присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».
Пресс-служба Правительства Тверской области