В Тверской области проведено более 90 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 8 человек. Всего 1619 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 90358, в том числе за последние сутки их проведено 675.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 50 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 906

Кимры 484

Конаковский район 236

Лихославльский район 191

Калининский район 99

Ржев 87

Максатихинский район 53

Рамешковский район 52

Кимрский район 51

Торжок 50

Вышневолоцкий городской округ 39

Кашинский городской округ 39

Андреапольский муниципальный округ 37

Зубцовский район 34

Бежецкий район 34

Старицкий район 20

Нелидовский городской округ 18

Торопецкий район 18

Лесной муниципальный округ 13

Бологовский район 11

Селижаровский район 11

Торжокский район 11

Весьегонский муниципальный округ 10

Сонковский район 9

Удомельский городской округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Ржевский район 7

Калязинский район 5

Осташковский городской округ 5

Западнодвинский муниципальный округ 4

Кесовогорский район 2

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Молоковский район 2

Фировский район 1

Оленинский муниципальный округ 1

ЗАТО Озёрный 1

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте, пожилым гражданам - продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области