В Тверской области проводится региональная акция «Эстафета здоровья». Принять участие в ней могут все желающие.

Акция проводится с целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам укрепления и сохранения здоровья.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках акции участникам необходимо снять короткий видеоролик со своими упражнениями или зарядкой, выложить его в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом #эстафетаздоровья и передать эстафету одному или нескольким друзьям.

Организаторы акции - Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области совместно с молодежным правительством Тверской области и Тверским региональным отделением Российского движения школьников Тверской области.

Акция проводится по 26 июня. Подробную информацию можно получить в Центре развития творчества детей и молодежи Тверской области по телефону 8(4822) 52-02-90, электронная почта - crtdm_to@mail.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области