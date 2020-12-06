Восемь ретроавтомобилей с флагами Российской Федерации проехали по улицам Твери в честь Дня России

12 июня жители Тверской области вместе со всей страной отмечают День России. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия проходят в форматах, позволяющих обеспечить безопасность граждан. Одно из событий – пробег ретроавтомобилей, который символично стартовал в 12:12 в Твери. Восемь машин с флагами Российской Федерации проехали от площади Гагарина до площади Конституции.

Колонна проследовала по улицам Вагжанова, Советская, через Староволжский мост на набережную Афанасия Никитина и далее по Петербургскому шоссе. В пробеге в честь государственного праздника приняли участие машины марок ГАЗ-21, ГАЗ-24, ВАЗ-2101.

Губернатор Игорь Руденя считает – День России позволяет жителям страны осознать величие героического прошлого и значимость современных достижений Родины.

«Жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись Отчизны. Государственные деятели и военачальники, рабочие и труженики села, врачи и учителя, предприниматели и руководители предприятий, учёные, деятели культуры и спортсмены дали нам выдающиеся примеры служения Родине. Сегодня мы храним традиции и ценности нашего народа, трудимся в интересах общества, воспитываем достойными гражданами подрастающее поколение. Очень важно, что эти нормы здорового, перспективного общества закрепляются изменениями в Основной закон – Конституцию Российской Федерации», – отметил Игорь Руденя в поздравлении жителей Верхневолжья с праздником.

Накануне Губернатор вручил государственные награды жителям Верхневолжья и паспорта юным гражданам Российской Федерации.

В Тверской области мероприятия в честь Дня России направлены на поддержку гражданской активности жителей.

Утром 12 июня в муниципалитетах Тверской области при соблюдении всех мер санитарной безопасности прошли церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации.

Участникам акции «Окна России» предлагается украсить окна своих домов, офисов или квартир рисунками, надписями и картинками, посвященными России, своей малой Родине. В рамках акции «Добро в России» можно поздравить своих соседей с Днем России, отправив им анонимное поздравление установленного образца: https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw.

В формате онлайн-флешмоба также организована эстафета «Русские рифмы». Ее участникам предлагается прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записать на видео свое выступление и опубликовать в социальных сетях.

Для школьников организована тематическая неделя «Познавай Россию!» в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена». Ко Дню России также приурочена акция в формате онлайн-флешмоба «Россия в объективе». Её участники публикуют фото любимых мест и рассказывают, почему именно это уголок им дорог.

В проекте «Рисую Россию» принимают участие дети и родители, создавая совместные рисунки на тему будущего и настоящего страны. Фотографии работ публикуются в комментариях к основному посту акции в социальной сети https://vk.com/bpcontest.

Также жители тверского региона могут стать участниками флешмоба #МыРоссия, исполнив Государственный гимн Российской Федерации, записав видео и опубликовав его в социальных сетях с хэштегом #МыРоссия #БольшаяПеремена.

Пресс-служба Правительства Тверской области