В Тверской области проходят праздничные мероприятия в честь Дня России

В Тверской области проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню России. Центральным событием праздника в Твери стала церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на площади Славы. При соблюдении всех мер санитарной безопасности участие в церемонии поднятия триколора приняли юнармейцы. Также церемонии поднятия флагов прошли в муниципалитетах области.

«Этот государственный праздник позволяет нам сильнее почувствовать единство исторического пути нашей страны, величие героического прошлого и значимость современных достижений нашей Родины. Мы гордимся богатым духовным и культурным наследием России, созданным многими поколениями граждан. День России напоминает нам о высочайшей ответственности за будущее нашей страны. Сегодня мы храним традиции и ценности нашего народа, трудимся в интересах общества, воспитываем достойными гражданами подрастающее поколение», - отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей Тверской области с Днём России.

Губернатор подчеркнул – очень важно, что эти нормы здорового, перспективного общества закрепляются изменениями в Основной закон – Конституцию Российской Федерации.

Большинство мероприятий в честь государственного праздника в связи с текущей эпидемиологической ситуаций организованы в онлайн - режиме.

В регионе проходит акция «Окна России». Ее участникам предлагается украсить окна своих домов, офисов или квартир рисунками, надписями и картинками, посвященными России, своей малой Родине. В рамках акции «Добро в России» можно поздравить своих соседей с Днем России, отправив им анонимное поздравление установленного образца: https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw.

На площадке социальной сети Вконтакте в сообществе «Молодежь Твери» организован онлайн-квест «Открывая Россию». Центральным элементом станет прохождение заданий на логику и знания истории России на время.

В Твери 12 июня организован пробег ретроавтомобилей с флагами Российской Федерации от площади Гагарина до площади Конституции.

К Дню России Тверской областной Дом народного творчества запустил флешмоб #ПоемВместе.ГимнРоссии, который объединил более 60 солистов любительских коллективов из 30 муниципальных образований Верхневолжья. Виртуальный хор исполнил Гимн Российской Федерации. Видео размещено на сайте Дома народного творчества и в социальных сетях, в частности на vk.com/video-135894105_456239687.

Пресс-служба Правительства Тверской области