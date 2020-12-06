Виртуальный хор из солистов любительских коллективов Тверской области исполнил гимн России

К Дню России Тверской областной Дом народного творчества запустил флешмоб #ПоемВместе.ГимнРоссии, который объединил более 60 солистов любительских коллективов из 30 муниципальных образований Верхневолжья. Виртуальный хор исполнил Гимн Российской Федерации. Видео размещено на сайте Дома народного творчества и в социальных сетях, в частности на vk.com/video-135894105_456239687

12 июня в Верхневолжье проходят акции, посвященные главному государственному празднику. Накануне Дня России Губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации.

«Мы гордимся нашей страной с выдающейся историей и культурой, уникальным наследием, которые созданы трудом и талантами многих поколений. В год 75-летия Великой Победы отдаём дань памяти подвигу защитников Отечества, благодарим наших дорогих ветеранов за мужество, величие духа и преданность своей стране. Патриотические традиции поколения победителей всегда будут служить ярким примером и надёжной опорой в развитии России», – сказал Игорь Руденя.

12 июня основные мероприятия, приуроченные к Дню России, проходят в формате онлайн. В акции «Я люблю тебя, Россия» приняли участие студенты тверских вузов и колледжей, они разместили флаги Российской Федерации на балконах общежитий, где проживают.

Также проходит акция «Окна России». Ее участникам предлагается украсить окна своих домов, офисов или квартир рисунками, надписями и картинками, посвященными России, своей малой Родине. В рамках акции «Добро в России» можно поздравить своих соседей с Днем России, отправив им анонимное поздравление установленного образца: https://yadi.sk/d/BdL5S1T7aGDraw.

На площадке социальной сети Вконтакте в сообществе «Молодежь Твери» организован онлайн-квест «Открывая Россию». Центральным элементом станет прохождение заданий на логику и знания истории России на время.

В Твери 12 июня организован пробег ретроавтомобилей с флагами Российской Федерации от площади Гагарина до площади Конституции.

Пресс-служба Правительства Тверской области