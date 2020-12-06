В Тверской области к Дню России подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов в 2020 году

Тверская область присоединилась к всероссийской акции «12 возможностей»: к главному государственному празднику – Дню России - в регионе подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов в 2020 году. Каждое выполненное мероприятие нацпроектов повышает качество жизни в Верхневолжье, предоставляет жителям региона дополнительные возможности.

В рамках национального проекта «Демография» открыт детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный» Твери. Запланирован ввод в эксплуатацию 3 детских садов на 290 мест в пос. Эммаус Калининского района, городах Лихославль и Торжок.

Также в рамках нацпроекта выданы образовательные сертификаты более 230 жительницам Верхневолжья, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком и неработающим женщинам, имеющим детей дошкольного возраста. Всего в этом году возможность пройти профобучение и возобновить трудовую деятельность будет предоставлена для более чем 300 жительниц региона.

Новые возможности открывает для граждан Тверской области в возрасте 50 лет и старше обучение и дополнительное профессиональное образование. С начала года к обучению приступили 689 жителей региона — на 150 человек больше, чем было запланировано.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» заключены контракты на поставку системы линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии, специализированного мультиспирального компьютерного томографа, видеоэндоскопического оборудования. Также запланирована закупка медицинского оборудования для детских поликлиник, открытие двух центров амбулаторной онкологической помощи.

По национальному проекту «Образование» продолжается строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Радужный» Твери на 1224 места. Запланировано создание 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 29 муниципалитетах, центра цифрового образования «IT-куб» в Удомле, мобильного технопарка «Кванториум».

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2020 году завершаются работы по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в Старице и Удомле. В этом году победителем конкурса стал город Конаково, где в 2021-22 годах будет благоустроена набережная.

Продолжается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств: в этом году работы будут проведены в 26 дворах и 64 общественных территориях в 38 муниципалитетах.

На дорогах Тверской области уже идут ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в порядок приведут 60 км дорог местного значения и 153 км дорог регионального значения.

Более чистой совсем скоро станет питьевая вода для большинства жителей Твери: по национальному проекту «Экология» проводится модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Идет также реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации в Твери, запланирован первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений в Конаково.

Закупается лесохозяйственная техника, которая поможет защитить леса Верхневолжья от пожаров: приобретено 4 малых лесопатрульных комплекса, 2 противопожарных установки высокого давления, 3 полноприводных автомобиля, заключены контракты на поставку 2 пожарных автоцистерн и 5 мотопомп.

По национальному проекту «Культура» проведен капитальный ремонт в домах культуры в Ново-Ямском сельском поселении Старицкого района и Рязановском сельском поселении Калининского района, завершается капремонт сельских ДК ещё в 4 муниципалитетах.

В Межпоселенческой библиотеке Лихославльского района создан виртуальный концертный зал.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставлено 21 поручительство при гарантийной поддержке на сумму более 498 млн рублей, 118 займов предпринимателям на сумму 228,8 млн рублей.

При поддержке центра поддержки экспорта Тверской области заключено 7 экспортных контрактов на сумму более 1 млн долларов, 8 компаний выведены на электронные торговые площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области