Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы

11 июня на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы.

Одной из тем стала организация и проведение в Верхневолжье голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ в текущей эпидемиологической ситуации.

«Разработаны регламенты для голосования на дому либо на придомовой территории. Приедут члены избирательных комиссий, все необходимые условия будут соблюдены. Для голосования жителей, которые проживают в отдалённых населенных пунктах, избирательные комиссии обеспечены транспортом», - отметил Игорь Руденя.

Все помещения для голосования будут регулярно дезинфицироваться, участников голосования, членов избирательных комиссий, наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках.

Речь шла и о другом значимом событии ближайшего времени – проведении запланированных на 24 июня в Тверской области мероприятий в честь 75-летия Великой Победы.

«В соответствии с позицией регионального Роспотребнадзора провели консультации и приняли решение провести Парад в другое время», – сказал Игорь Руденя.

Решение также предварительно обсуждалось с ветеранскими организациями, которые выразили надежду, что в случае переноса праздничных торжеств на более поздний срок ветераны Великой Отечественной войны смогут принять в них участие очно.

Глава региона отметил, что, несмотря на перенос торжеств, жители Твери смогут увидеть пролет авиации, которая будет возвращаться в Верхневолжье с Парада Победы в Москве.

Глава региона поддержал и назвал обоснованным решение регионального Управления Роспотребнадзора о нецелесообразности проведения в Конаковском районе «Нашествия» в июле 2020 года.

«Сегодня мы обязаны позаботиться о здоровье наших граждан. В этом году воздержимся», - сказал Губернатор.

Прозвучал вопрос и про открытие Конаково - одного из четырёх районных центров, где в настоящее время в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания.

«Четыре муниципальных образования имеют такие ограничения - это ЗАТО Озёрный и ЗАТО Солнечный, Удомля и Конаково. Ближе к 1 июля мы, возможно, такое решение примем. Будем смотреть по статистике. Пока ограничения сохраняются. Надо беречь друг друга», - отметил глава региона.

Одна из тем касалась поддержки многодетных семей в части решения жилищных вопросов.

В этом году увеличена региональная доля софинансирования программы по приобретению жилья для многодетных семей. Из областного бюджета выделяется 80% от стоимости жилого помещения и 20% оплачивается муниципалитетом. Также увеличен объём средств областного бюджета на предоставление субсидий муниципальным образованиям. В 2020 году порядка 30 семей из 19 муниципалитетов смогут улучшить свои жилищные условия.

«Планируется со следующего года поднять эту цифру в полтора раза. Уверен, что эта программа будет развиваться. Многодетные семьи – это не просто традиция нашей территории, но и возможность уверенно смотреть в будущее и сохранить свою территорию с коренным населением», - сказал глава региона.

Игорь Руденя подтвердил планы по реализации в 2020 году в Тверской области Программы поддержки местных инициатив. Победители конкурсного отбора 2020 года - 273 проекта: 182 проекта реализуют в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских округах.

«В этом году мы увеличили число проектов, за которые проголосовали граждане. Более 100 млн рублей направлено на эти цели. Программа продолжается. Она популярна. Уверен, из года в год она будет набирать обороты», - подчеркнул Губернатор.

Среди других тем разговора - расселение Морозовских казарм и реновация Морозовского городка, реставрация одного из символов Тверской области – Калязинской колокольни, газификация населённых пунктов региона, открытие в Тверской области IT-колледжа, увеличение перечня предоставляемых госуслуг в филиалах МФЦ, проведение мероприятий в честь дней городов и районов, возвращение футбола в Тверь и другие.

Прямые эфиры с Губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. Сегодня состоялся 10 эфир. За всё это время были получены ответы на более чем 150 вопросов.

Пресс-служба Правительства Тверской области