24 июня торжества в честь 75-летия Победы пройдут в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение общественной и санитарно-эпидемиологической безопасности при их проведении обсуждалось на совещании 10 июня, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 года.

В Тверской области праздничные мероприятия в этот день пройдут в Твери, Ржеве и других территориях.

На мероприятиях будут дежурить сотрудники УМВД, Росгвардии, МЧС, дружинники, бригады скорой помощи. Волонтеры будут включены в раздачу индивидуальных средств защиты.

В областной столице у стелы «Город воинской славы» планируется прохождение войск Тверского гарнизона и механизированной колонны – современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей. Кульминацией парада в Твери станет пролёт авиации – группы самолетов ИЛ-76, вертолетов МИ-26, МИ-28, МИ-8, КА-52, которые будут участвовать в Параде на Красной площади в Москве.

Предполагается, что в торжествах в режиме видеоконференцсвязи примут участие фронтовики – Иван Евгеньевич Кладкевич, Борис Иванович Воробьев, Спартак Андреевич Сычев и другие ветераны Великой Отечественной войны.

В Ржеве торжества состоятся на площади у стелы «Город воинской славы». В них примут участие войска Ржевского гарнизона. Планируется организовать демонстрацию военной техники. Также запланировано участие в торжествах в режиме видеоконференцсвязи местных фронтовиков Евгения Степановича Книги, Евгения Михайловича Шелехова, Ивана Алексеевича Хвостенко и Ларисы Ивановны Молчановой.

«Участники парада должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, в местах проведения необходимо организовать дезинфекцию, предусмотреть соблюдение социальной дистанции», – сказал Игорь Руденя.

Трансляция мероприятий в Твери и Ржеве будет организована на местных телеканалах – «Россия 24-Тверь» и «Тверской проспект-регион», на сайтах в сети Интернет, в официальном аккаунте Правительства Тверской области.

Вечером в городах воинской славы запланированы салюты. Точки выбираются так, чтобы максимальное количество жителей увидели праздничные залпы из окон своих домов.

24 июня мероприятия также запланированы в городах воинской доблести Белый и Зубцов: торжественные прохождения, возложения цветов к мемориалам и захоронениям, флешмобы «Слава Победе!» и «87 звезд Парада Победы», фейерверки.

Впервые Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в городе Москве. В парадном строю прошли более 40 тысяч военных и 1850 единиц техники. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, принимал Парад Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Среди участников Парада Победы 1945 года было 87 уроженцев Верхневолжья. В настоящее время в Тверской области проживают три ветерана - участника Парада 45-го. Владимир Николаевич Левандовский и Павел Павлович Кабанов проходили по Красной площади в составе сводного батальона Калининского суворовского военного училища, Николай Александрович Карпов принимал участие в Параде в составе центральной военно-технической школы дрессировщиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области