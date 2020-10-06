Игорь Руденя провёл совещание с главами муниципалитетов по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Подготовка и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации стали основными темами селекторного совещания с главами муниципальных образований, которое 10 июня в режиме видеоконференцсвязи провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: голосование по поправкам в Конституцию – это главное событие в общественно-политической жизни страны 2020 года.

«Внесение поправок в Конституцию РФ направлено в первую очередь на укрепление суверенитета нашей страны, безусловное исполнение социальных обязательств, повышение эффективности государственного управления. Ключевые задачи – создать условия для участия в голосовании максимального числа жителей Тверской области, обеспечить безопасность процесса голосования для избирателей, членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей», - подчеркнул Игорь Руденя.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Тверской области пройдёт на 1155 избирательных участках. Голосование будет проходить в течение недели. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день проголосовать без предварительной подачи заявления. Основной датой голосования станет 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.

Предусмотрены также другие формы голосования: если избиратель по каким-то причинам не может прийти на свой участок, либо проживает или временно находится в населённом пункте, где отсутствуют участки для голосования. В таком случае с 5 по 21 июня гражданин может подать заявление в МФЦ, территориальной избирательной комиссии, либо через портал Госуслуг о голосовании по месту нахождения и сделать это на дому, либо на придомовой территории. С 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках.

В настоящее время в связи эпидемиологической ситуацией и тем, что жители области из группы риска и преклонного возраста находятся на самоизоляции, их информирование о возможностях голосования проводится по телефону. В частности, информирование многодетных семей, пожилых граждан проводится силами службы социальной защиты населения.

По итогам совещания Игорь Руденя дал ряд поручений главам муниципалитетов и профильным ведомствам, которые касаются обеспечения безопасного голосования с соблюдением санитарных норм.

Все участники процесса будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, перчатками, антисептиками, одноразовыми ручками. Они поступят на избирательные участки на следующей неделе.

Перед голосованием на избирательных участках будет проведена дезинфекция помещений. Все участники голосования будут проходить бесконтактную термометрию.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с обеспечением избирательных участков бесперебойным электроснабжением, соблюдением пожарной безопасности, обеспечением правопорядка в период голосования, работой общественного транспорта в каждом муниципальном образовании в день голосования, информированием граждан об особенностях процедуры и возможностях отдать свой голос досрочно.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию закладывает основные принципы, по которым будет жить Россия в ближайшие десятилетия, гарантирует стабильность в нашей стране и её уверенное будущее. Изменения в Основной Закон страны устанавливают верховенство Основного закона Российской Федерации над международными правовыми актами, закрепляют базовые социальные обязательства – это положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума, индексирование пенсий должно проводиться не реже одного раза в год.

Также поправки касаются оказания бесплатной и доступной медицины для всех граждан страны, помощи семьям с детьми, поддержки волонтёров и НКО, российской науки, сохранения уникального природного богатства России. Поправки закрепляют традиционный уклад жизни, приверженность многовековым семейным ценностям, уважение к историческому прошлому страны, утверждается статус русского языка, как государственного.

Более подробно с поправками в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф/

Пресс-служба Правительства Тверской области