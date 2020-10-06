В тверском онлайн-конкурсе эссе «75 строк о Победе» приняли участие студенты из 4 стран

Подведены итоги открытого онлайн-конкурса эссе «75 строк о Победе», который провёл Тверской государственный технический университет. В оргкомитет поступило 232 работы из 55 регионов России, а также Казахстана, Израиля и Швейцарии.

Участники рассказывали о членах своих семей – героях Великой Отечественной войны и своей малой Родине в военные годы, писали тематические эссе «Мы – наследники Победы» и размышляли на свободную тему: о героизме, истории страны, будущем России.

Работы оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли тверские журналисты и преподаватели ТвГТУ.

Лауреатами конкурса стали 30 студентов и школьников из Тверской, Курской, Челябинской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Приморского и Красноярского краев и других регионов России, а также студент из Израиля. Планируется, что лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике.

Полные результаты конкурса эссе «75 строк о Победе» опубликованы на сайте ТвГТУ www.tstu.tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области