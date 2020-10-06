В Тверской области направят дополнительные средства на выплаты медикам стационаров, поликлинического звена, неинфекционных бригад скорой помощи

В Тверской области 50,8 млн рублей направят дополнительно на стимулирующие выплаты медикам стационаров, специалистам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, лаборантам и сотрудникам неинфекционных бригад скорой помощи. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 10 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: своевременное обеспечение дополнительных выплат медицинским работникам – это важнейшая задача для Минфина и Минздрава Тверской области.

Надбавка для врачей-специалистов составляет 27956 рублей, среднего персонала – 13978 рублей, младшего персонала – 8387 рублей. Для врачей скорой помощи – 22365 рублей, фельдшеров и медсестер – 11182 рубля, диспетчеров – 5591 рубль. Всего выплаты будут направлены на стимулирующие доплаты более 3 200 сотрудникам 36 организаций здравоохранения Верхневолжья.

Всего региону несколькими траншами направлено свыше 351,2 млн рублей федеральных средств на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе доплаты получают также медики, работающие в инфекционных госпиталях, в составах инфекционных бригад скорой помощи. В муниципальных образованиях Тверской области, где зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции, а также являющихся межрайонными центрами обслуживания пациентов, все бригады скорой медицинской помощи получили статус инфекционных. Это бригады скорой помощи в Твери, Кимрах, Ржеве, Конаковском районе, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Бежецком районах.

Кроме того, в Тверской области доплата за счёт регионального бюджета предусмотрена для сотрудников домов-интернатов для пожилых людей, детских домов и интернатов, где организована работа вахтовым методом. Региональные выплаты за особые условия труда введены также работникам домов ребёнка.

Пресс-служба Правительства Тверской области